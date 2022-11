Sant Cugat se suma a la commemoració del Dia Mundial de la Infància

Sant Cugat refermarà novament el compromís amb els, i amb motiu de la commemoració del Dia Mundial de la Infància, el 20 de novembre, el ple municipal aprovarà dilluns la Declaració Institucional Drets i emocions, un acord que posa en relleu el "paper fonamental" de pobles i ciutats en la garantia d'aquests drets per a tota la infància.El tinent d'alcaldia de Drets Socials, Igualtat, Ciutadania, Salut i Infància,, ha assegurat que tot i que és important reivindicar dies assenyalats com el que es commemora aquest diumenge, "el que és de debò necessari és treballar durant tot l'any perquè els més petits i petites siguin conscients i coneixedors dels seus drets" i que esdevinguin ciutadans compromesos i actius amb la lluita "per la justícia i la igualtat".Aquest diumenge, la façana de l'Ajuntament de Sant Cugat s'il·luminarà de blau per mostrar el suport de la ciutat a la infància.