Creapolis ja té comprador després de la fallida

A finals de març, Esade Creapolis presentava un concurs de creditors per intentar fer front a un. La Covid-19 havia passat factura, però l'provenia d'una sentència del TSJC. Lalimitava l'ús de l'espai a fins acadèmics i formatius i, de retruc, impossibilitava la possibilitat d'extreure un rèdit econòmic a les oficines de l'escola de negocis. Així, la viabilitat del complex -amb el 80% dels ingressos fonamentat en el lloguer de despatxos, l'organització d'esdeveniments i l'emprenedoria- se n'anava en orris. Elde Creapolisdels 32 a 14 milions d'euros afegint-se a les pèrdues extraordinàries de 17 milions de l'últim exercici.Ara però, tal com ha avançat Expansión, laha rescatat pertots elsdel "gran hub empresarial" de Sant Cugat. Així doncs, després de guanyar una, l'entitat universitària s'ha quedat amb l'edifici de 21.000 metres quadrats i l'aparcament de 500 places; així com el mobiliari per 20.000 euros extra.Esade, conscient de l'del complex, aprofitarà perprogressivament el seu projecte educatiu i atraure més talent a l'entorn santcugatenc. Tot i això, cal apuntar que les 47 empreses que ocupen actualment les instal·lacions -el 80% del total de l'espai- podran continuar fent-ho, ja que la sentència prohibitiva només afecta elsa l'octubre de 2021.Esade Creapolis està participat al 82% per la Fundació Esade i la resta està repartit entre la Generalitat, l'Ajuntament de Sant Cugat, l'associació local Sant Cugat Empresarial i Avançsa. Per contra, els deutes s'han contret amb l'Institut Català de Finances, CaixaBank, el BBVA, el Ministeri de Ciència i Innovació i amb la pròpia Fundació Esade.