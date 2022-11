Sant Cugat, guardonat per l'impuls de polítiques innovadores

Red Innpulso

ha estat una de les 20 ciutats de l'Estat que ha rebut aquest divendres la distinció" per part del govern espanyol. Un reconeixement a lesamb l'objectiu de crearUna l'aposta del govern municipal pel desenvolupament d'destinades a enfortir el teixit d'estructures, institucions i empreses locals. "Volem implicar tots els agents perquè aquest és un, de ciutat, que cal continuar construint peri posar la innovació al servei de la ciutadania", ha reivindicat el primer tinent d'alcalde,Sant Cugat del Vallès es va incorporar el passat mes de juny a la, formada actualment per 83 ciutats que es diferencien pel seu compromís i la seva aposta pel foment de la Recerca, el Desenvolupament i la Innovació (R+D+I).La xarxa pretén ser un espai on també es comparteixen bones pràctiques en la gestió de polítiques innovadores i iniciatives de comunicació per a traslladar aquests projectes a la ciutadania.Dins d'aquesta xarxa, el Ministeri de Ciència i Innovació ha impulsat la incorporació d'agents d'innovació als ajuntaments, un projecte pioner a Espanya, que compta amb un pressupost de 10 milions d'euros.