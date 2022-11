La santcugatenca Carla Peyrón, segona al Concurs Nacional de Pintxos i Tapes

La santcugatencaha guanyat la medalla de plata a la 18a edició delcelebrada la setmana passada a Valladolid. Amb "", la xef d'origen pastisser i que actualment treballa al restaurant Enigma d'Albert Adrià ha volgut trepitjar fort presentant una innovadoracom a"Vaig voleri apostar amb una tapa dolça, la, per reivindicar el canvi cap a unai per a un món millor", ha exposat Peyrón amb la voluntat d'incentivar consciència enelaborant un emplatat de closca d'ou 100% orgànic."Esticde la feina feta, sempre apostant amb seny i amb cor, per donar-li un sentit i història a cadascuna de les elaboracions", ha celebrat. "Gràcies a tota la gent que creu en mi i en la meva cuina. Ha estat unai tornaria a repetir", ha agraït destacant l'ambient deentre els concursants del certamen.