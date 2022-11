Junts estén la mà al govern per evitar la prorrogació dels pressupostos

El govern de Sant Cugat té dificultats per posar-se al dia amb elsi, en els darrers tres anys, l'ha acabat aprovant tard -l'últim, al mes d'abril-. Davant d'aquest historial i amb les darreres declaracions de la tinència d'alcaldia d'Hisenda,, que obria la porta a unadels pressupostos de l'any 2022, el principal partit de l'oposició ha posat el"Prorrogar un pressupost quan tenen majoria absoluta per aprovar-lo és", ha esbitzat el portaveu i alcaldable de Junts,. "El pressupost és l'de la ciutat i no actualitzar-lo o aprovar-lo a temps comporta unpel conjunt de la ciutat", ha afegit. "No sabem si l'obertura d'aquest escenari és degut a certaper part del govern, perentre les tres forces polítiques de l'executiu", reflexionen des de JxSTC.Per aquest motiu, i amb "", des de Junts han informat que es posen a disposició ial govern local peren l'aprovació del "".Per altra banda, pel que fa a la congelació de les ordenances fiscals aprovada la setmana passada , el regidorha carregat contra el "" que el tripartit està causant a les arques públiques. "Si tu vols gastar més, s'han d'incrementar la recaptació dels ingressos estructurals; és a dir, dels impostos", ha exposat lamentant la "" id'aquest mandat. "Nosaltres som partidaris de fer més amb menys a partir de la responsabilitat i l'eficiència", ha sentenciat Brugarolas reivindicant aportar el màxim amb el mínim esforç fiscal.