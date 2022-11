Aturada «in extremis»: la justícia bloqueja l'inici de les obres de La Mirada

. Després d'un reguitzell de pronunciaments desfavorables als tribunals , el jutjat contenciós-administratiu núm. 10 de Barcelona ha aprovat aquest divendres lade l'aprovació definitiva del projecte de trasplantament d'arbrat i arbustos que havia de preparar el terreny per laplanejada a l'interior delAquest recurs presentat per l'Associació per a la Defensa i Estudi de la Natura a Catalunya () - i acceptat a les portes de l'inici de les tasques de tala i aclarida - es fonamenta en l'de les obres a l'ecosistema "i suposant lade part de l'espai tal com se'l coneix". "Malgrat l'interès social en la realització de la construcció, en concret la instal·lació d'un centre educatiu, es, es llegeix en la resolució judicial.Així doncs, aquesta suspensió cautelar implica unade manera indeterminada en el calendari d'obres de construcció del centre educatiu fins que la jutgessa no es pronunciï al respecte.Des de les entitats, en un comunicat han celebrat la notícia davant el context mundial de crisi climàtica i emplacen l'Ajuntament i la resta d'actors afectats aper buscar unai "no haver d'esperar el pronunciament final dels tres judicis pendents -modificació de PGM, del projecte d'escola i del projecte de trasplantament- que poden comportar un retard d'entre 12 i 24 mesos, que és una situació que la comunitat educativa de La Mirada no hauria de suportar".Per la seva banda, l'ja ha avançat que presentarà uncontra aquesta resolució judicial. Tanmateix, ha convocat unaamb la direcció de La Mirada, l'AFA, l'ADENC i SOS Bosc Volpelleres per valorar les conseqüències de la interlocutòria i l'escenari actual.

Resolució de les mesures cautelars interposades per l'ADENC by Sergi Baixas on Scribd