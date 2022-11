«Escala-escola»: un homenatge immortal a les escoles bressol de Sant Cugat

Una història exponencial

ha celebrat aquest cap de setmana el. Una jornada festiva amb diverses activitats per a tots els públics que, com a plat fort, ha inaugurat l'escultura dedicada a la petita infància ""; una obra de l'artista localque s'ha instal·lat a la plaça del Mil·lenari."Les escoles bressol municipals són un, tant pel seu servei educatiu com pel social", ha exposat la regidora d'Educació,. "Milers de santcugatencs hi han passat al llarg de 40 anys i n'hem d'estar ben. Un servei que, a més, ha de seguir enfortint-se per impulsar l'educació de la petita infància i la", ha reivindicat la socialista. I és que amb, l'Ajuntament calcula que prop dehi han fet pas.Els orígens del servei es remunten a finals dels anys 70, quan a Sant Cugat existien dues llars d’infants privades: una al districte de la Floresta anomenada Guarderia dels Àngels -que depenia de la parròquia subvencionada per la família Tarruell- i l’altre era al barri de Sant Francesc, la Guarderia Verge de Montserrat. A part, a Mira-sol funcionava una escola publica unitària.Les famílies de la Guarderia dels Àngels, després de comunicar-los la retirada de la subvenció, van demanar al primer ajuntament democràtic una solució a la situació. Per altra banda, l’escola unitària de Mira-sol s’incorporava a la nova escola pública al districte, l’Escola Catalunya, i les famílies van matricular els fills a un grup de P3 que s’ubicaria físicament on havia estat l’escola unitària i que dependria de l’escola de primària. Finalment la Generalitat no va autoritzar obrir aquest grup i les famílies matriculades també van demanar ajuda a l’Ajuntament.Per solucionar les demandes d’aquestes famílies, l’Ajuntament va obrir el 1979 dues escoles bressol de titularitat pública: La Mimosa (Floresta) i El Niu (Mira-sol). Al mateix any també naixia la Fundació Publica Municipal d’Escoles Bressol.L’any 81 es va crear una nova escola bressol al nucli, la Gargot, que primerament es va ubicar als vestuaris del Poliesportiu Municipal ja que l’edifici del carrer la Mina no estava acabat, traslladant-s’hi el juliol del l’any 82 a la seva ubicació actual.El 2002 es van inaugurar dues més: Cavall Fort (Coll Favà ) i Tricicle (el Colomer). La guarderia Verge de Montserrat –inicialment de titularitat de la parròquia- va funcionar fins el juliol de 2009 i al setembre va obrir portes sent de titularitat municipal arran d’un acord amb la parròquia.En un projecte de millora a Les Planes, el 2011 obria portes l’escola bressol El Molí, també de titularitat municipal.En aquests moment hi ha 7 escoles bressol municipals a la ciutat, acollint 409 infants entre 4 mesos i tres anys.