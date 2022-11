Ja pots votar als pressupostos participatius 2022-23!

Qui pot votar?

L'dona ela una nova edició delsperquè la ciutadania pugui decidir -fins el pròxim 11 de desembre- en què s'inverteix una part del pressupost municipal. Enguany, però, laarriba amb un parell deMalgrat mantenir-se la filosofia de "" per tal que els projectes resultants estiguin aterrats al territori i donin resposta a les necessitats detectades pel propi veïnat, els pressupostos participatius 2022-2023 sumen enguany 112 projectes en una bossa total d'1,5 milions d'euros . Una quantitat que s'ha vistrespecte a l'any passat, coincidint també amb la punxada de participació que ha anat caient esglaonadament del 8,4% de la primera edició a un 4,25% (uns 3.000 vots) en aquesta darrera.Aquesta menor dotació econòmica, en paraules de l'exregidor de Participació, respon a una voluntat de tirar endavant una "" per reduir el número de projectes resultats i fen els terminis establerts. Una modificació que permetrà oferir, asseguren, un "" a la ciutadania. En aquest sentit, Simarro va remarcar que la pandèmia ha estat un dels principals responsables en l'a l'hora de consolidar molts dels projectes aprovats en la passada edició.Per altra banda, pel que fa a la, cada barri decidirà 216.000 euros, dels quals 200.000 euros seran per a projectes d'inversió i 16.000 euros per a propostes de pressupost ordinari. Unen relació amb l'edició anterior on s'observaven diferències entre els tres barris del centre i els perifèrics menys poblats (Mira-sol, la Floresta i les Planes). Des de l'Ajuntament apunten que la distribució dels diners correspon aTanmateix, una altra de les novetats és que també es reservarà una partida de 216.000 euros per ade la ciutat. Així doncs, a partir del Consell d'Infants i Joves s'elaboraran uns tallers específics per impulsar les seves idees i fomentar la participació entre aquest col·lectiu poc interpel·lat.Poden votar totes les persones a partir de 14 anys empadronades a Sant Cugat. Com en l’anterior edició, les votacions es faran a nivell de barri: cada persona només podrà votar al barri on estigui empadronada. D’aquesta manera, es vol garantir que els projectes que s’acabin escollint responguin a les necessitats de cada zona.Així doncs, la ciutadania podrà escollir entre les diverses iniciatives proposades pel propi veïnat fins a l'11 de desembre al portal decidim.santcugat.cat o trucant al 010 al telèfon d'atenció ciutadana.