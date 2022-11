Sant Cugat serà la Capital de la Sardana 2023

Signatura del protocol d'actuació per esdevenir la Capital de la Sardana Foto: Aj. de Sant Cugat

Una capitalitat destacable:

serà oficialment la. Així va quedar establert la setmana passada amb la signatura del protocol d'actuació del certamen on es recull la data de lade cara al pròxim 18 de març i que s'allargarà amb unfins al 10 de març del 2024."La sardana i Sant Cugat mantenen undes de fa molts anys", ha exposat l'alcaldessareivindicant elde la. "És un orgull que la nostra ciutat hagi estat elegida Capital de la Sardana. Mantenir vivescom aquesta ha de ser un pilar de la nostra estratègia com a país", ha afegit la batllessa republicana.Una línia d'acció que també ha brandat el president de la, celebrant el "" de la ciutat vallesana per avançar en aquesta fita. "Volem que la sardanai s'observi un abans i un després de la capitalitat", ha afirmat Tresserras amb la voluntat que evolucioni i deixi de ser una activitat practicada per uns pocs i passi a ser una cosa de tots.Lade Sant Cugat com a Capital de la Sardana tindrà lloc el 18 de març 2023 al Teatre-Auditori. En aquest acte es llegirà el pregó de la capitalitat i s’estrenarà la sardana de la capitalitat, composada per a l’ocasió, i posteriorment es presentarà una placa commemorativa a l’Ajuntament.· Lad’equipaments cívics, el 13 de maig al matí a la pl. Octavià.· La, el 4 de juny a l’EMMVA i a l’av. Gaudí.· El, que tindrà lloc el diumenge, 24 de setembre 2023, a la plaça Octavià.· La Presentació de lai lliurament de, que tindrà lloc dissabte, 16 de desembre 2023, al Teatre-Auditori.· La, tindrà lloc el 25 de febrer de 2024.· La, se celebrarà el 10 de març de 2024.El programa també inclouràsobre la història de la sardana a Sant Cugat,