Així serà la nova promoció d'habitatges de lloguer protegit a Sant Cugat

Com serà la promoció de Benet Moxó?

L'Ajuntament de Sant Cugat avança en el projecte que permetrà aixecar unaal carrerde. I és que aquest mateix divendres s'ha escollit l'equip d'arquitectes que redactarà el projecte d'obres per fer realitat aquest edifici ambi que es preveu lliurar l'El projecte guanyador del concurs públic ha estat "" presentat per l'UTE d'arquitectes Yago Oliva, Miguel Cuellas i Seguí Arquitectura. Ara l'Ajuntament, a través de, els encarregarà formalment la redacció i la direcció d'obres d'aquesta promoció."Avui fem unper aconseguir un: que un 10% dels habitatges de Sant Cugat siguin de lloguer assequible", ha exposat el tinent d'alcaldia de Desenvolupament Urbà,. "Tenim un full de ruta -el- per fer-ho possible. Volem que ningú no hagi de marxar de Sant Cugat per la dificultat d'accés a l'habitatge".L'edifici tindrà 35 habitatges d’entre dues i tres habitacions, tot i que podria tenir algun habitatge d’una sola habitació per aprofitar al màxim l’espai de què es disposa. La superfície útil dels habitatges serà com a màxim de 70 metres quadrats.El calendari previst per a la disponibilitat i lliurament d’aquests habitatges és l’any 2025, tal com marca el Pla d’Habitatge Assequible 2030. La construcció anirà a càrrec de l’Ajuntament a través de Promusa.

Projecte Guanyador Filtres ... by Sergi Baixas

A tocar, un projecte cooperatiu

Al costat de l’edifici que acollirà els 35 habitatges de Benet Moxó, l’Ajuntament disposa d’un espai reservat per a la construcció d’un segon edifici que es desenvoluparà mitjançant una cooperativa d’habitatge. L’Ajuntament està treballant per definir aquest projecte i definir el procés d’adjudicació a un projecte cooperatiu.Serà la primera vegada, per tant, que l’Ajuntament posarà en marxa un projecte d’habitatge cooperatiu públic. Una iniciativa que recull Pla d’Habitatge Assequible 2030 com a noves fórmules per afavorir al màxim possible la construcció d’habitatge assequible.