Sant Cugat, seu del Festival elPetit

és una de la desena de ciutats catalanes escollides per allotjar la 18a edició d', el. Elha estat l'equipament escollit per acollir aquest cap de setmana l'espectacle "".Coproduïda per Engruna Teatre i elPetit, l'obra proposa unaplena de poesia visual, música en directe i moviment. Eles faran tres passis a les 10 h, a les 11.30 h i a les 17 h, i el dilluns 14 de novembre dos passis escolars a les 9.30 h i a les 11 h.Sota l’eslògan "" el Festival es reivindica com un espai generador d’, contemporanis, que aposten peri el talent emergent, una proposta cultural única que aplega unnacionals i internacionals.Així doncs, com a certamen "", també s'han programat més de vint propostes artístiques del 12 al 27 de novembre per a infants de 0 a 5 anys i les seves famílies arreu del país.Durant 16 dies es podran veure un total de 51 funcions familiars i 31 funcions escolars de companyies de 7 països diferents. Les famílies i els infants podran veure un total de 14 espectacles, 3 propostes virtuals i participar a 6 tallers. El Festival elPetit es repartirà entre 26 espais d’11 ciutats diferents (Sabadell, Igualada, Barcelona, Lleida, Olot, Benicàssim, Sant Cugat, Viladecans, Sant Quirze del Vallès, Granollers i Sant Esteve Sesrovires). Aquest any s’hi sumen 4 espais nous (el Cinema Edison, com a nova subseu del Teatre Auditori de Granollers; l’Espai Criança i Salut, on es faran tallers vinculats a la programació de laSala de Sabadell; l’Autèntica Teatre i la reincorporació del Teatre Municipal de Benicàssim).En l'aspecte digital, són tres els espectacles que es podran veure aquest any a la plataforma d'elPetit als Núvols: Söns. Concert pels més menuts, un recorregut musical pels clàssics com Debussy, Bach, Satie…, i algunes peces actuals; BebeLume, una proposta audiovisual amb creacions d’autor que contempla el poder poètic amb què neix tot ésser humà i Sensacional d’Imaginart, un espai de sensacions audiovisuals on els infants, a través del joc, es poden deixar emportar a un món de sons i colors.Les entrades per al públic general ja s’han posat a la venda a les pàgines web de cada espai, s’hi pot accedir a través d' aquest enllaç . Totes les activitats requereixen la reserva d’entrada, sigui per les propostes gratuïtes o de pagament.