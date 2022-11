Clam per aturar la imminent tala al bosc de Volpelleres

La manifestació ha circulat de punta a punta del bosc Foto: Sergi Baixas

🔴 EN DIRECTE | Alumnes de l'IES Leonardo da Vinci se sumen al clam de la manifestació de @BoscSos #SantCugat https://t.co/4MfyrJfpa7 pic.twitter.com/UQFUNi7gqX — NacióSantCugat (@NacioSantCugat) November 11, 2022

Prop d'unhan comparegut aquest divendres al matí a les portes de l'IES Leonardo da Vinci percontra l 'imminent inici de les tasques de tala i aclarida de l'arbrat per ubicar la futura escola de. L'acte, convocat per la plataforma, ha comptat amb el suport de l'Associació per l'Estudi i la Defensa de la Natura (, l'Assemblea pel Clima i la Plataforma Animalista de Sant Cugat (PAS), entre d'altres.Sota les consignes "" i "", els ecologistes han reclamat al consistori santcugatenc que constitueixi unaamb totes les parts afectades -acompanyada d'unade dos mesos- per estudiar lesa l'abast abans que es consumeixi un "" contra l'ecosistema.Amb un crit a la, la plataforma ha assegurat que les empreses encarregades per tirar endavant la tala d'arbres han mostrat el seu rebuig al projecte i s'han negat a executar-lo. "Són conscients que això no s'ha de fer", ha afirmat el portaveu de l'entitat local,. Unes afirmacions que, a hores d'ara, no consten a l'Ajuntament i que aquest mitjà està treballant per tal de verificar-les.Per la seva banda, el president de l'ADENC,, ha criticat laque suposa que no es pugui fer encabir l'escola en el seu indret original -en no respectar-se lesrespecte a les vies del tren pel pas de-, mentre que a la vora hi ha dos altres centres educatius, inclús més a prop, com l'escola Pins del Vallès o el mateix Leonardo da Vinci. "Cald'aquest tipus de mercaderies a la nit perquè no coincideixi amb l'horari lectiu", ha proposat Salla com a solució assegurant que així es podrien compaginar ambdues realitats. En cas contrari, ha asseverat, caldrà optar per fer pagar el "" a través del litigi judicial La, que ha travessat el parc, ha aconseguit captar la curiositat de diversosdel Leonardo que es trobaven al pati. Els adolescents han escoltat amb atenció les reivindicacions dels ecologistes i alguns s'han acabat sumant als càntics i aplaudiments.Abans de finalitzar l'acte, s'ha acusat el govern local de fer polítiques deamb lesper reforestar l'espai i s'han compromès a organitzaramb els permisos pertinents després de l'incident de dimecres i aa les xarxes segons avancin les obres. "Tot dependrà del temps. Ara bé, no intentarem aturar res quan el dany ja siguiperquè seria perjudicial per a tothom", ha matisat Bona.