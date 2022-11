FAKE NEWS | Mira-sol no ha patit una «nit de robatoris»

. Veïns informen de diversos robatoris en cases i trasters utilitzant un vehicle robat per encastar-lo contra la porta del garatge". Això és el que ha denunciat a través de les xarxes socials el perfilacompanyant el text d'una imatge d'un pàrquing comunitari clausurat amb cintes de la Policia Local. El problema? El contingut és rotundamentSegons ha informat l'Ajuntament a, la realitat dels fets és que, al voltant de les 19 h de la tarda d'aquest dimecres al, una mateixaen qüestióen deixar-se el. Afortunadament, ningú va resultar ferit i els cossos d'emergència -Bombers i Policia Local- van blindar l'indret per tal dei retirar amb seguretat elQui ha caigut de quatre grapes en laés el portaveu local del, que ha comentat el post amb el missatge: "Però faran veure -referint-se al tripartit- que tot va molt bé".Per la seva banda, l'alcaldessaha qualificat de "" que hi hagi persones, perfils falsos i partits que es "dediquin aper generar un". Des de l'Ajuntament insten la ciutadania aper tal d'informar-se rigorosament de qualsevol mena de succés.