Cs clama per una regidoria d'Esports amb més finançament i dedicació exclusiva

El grup municipal deportarà al pròxim ple de novembre una moció amb l'objectiu de dotar la cartera d'd'unai d'una. "El pes d'aquest sector és molt important a la ciutat i cal unaamb els agents implicats", ha reivindicat el portaveu liberal; apuntant, subtilment, que l'actual regidor d'Esports,, no dedica el temps suficient al sector tenint en compte que s'ha de combinar amb la regidoria de Seguretat i de Benestar Animal.Per altra banda, el taronja també ha criticat que Sant Cugat pateixi unaque des del govern s'ha intentat resoldre de "forma, obligant a moltes entitats a itinerar per diferents instal·lacions de la ciutat amb els consegüentsque això comporta"."És paradoxal que, sent Sant Cugat un, la inversió del consistori en aquest àmbit sigui força inferior a la de la mitjana catalana", ha assenyalat Ciprian. Una realitat que, assegura, ha repercutit negativament al conjunt de la ciutadania arran de l'augment de les quotes de les entitats locals per assegurar-se la seva