Els Gausacs desbloquegen (en solitari) les obres per la nova seu social

La nova seu

Després de mesos d'incertesa, elsaconsegueixende la futuraque s'ubicarà al carrer de Sant Bonaventura, 17. I és que durant l'assemblea extraordinària celebrada aquest diumenge s'ha acordat obrir una nova negociació peramb la cooperativa de serveis financers ètics i solidarisAquest-que passaria dels 60.000 als 80.000 euros-, permetria alsrecuperar la liquiditat després d'undel local a causa de la demora de l'atorgament de la llicència i de la subvenció pública per part de l'Ajuntament deixant l'entitat en una"Aconseguirem tirar-ho endavant malgrat tots elsque ens hem anat topant en el camí", ha afirmat convençut en declaracions ael membre de la Junta Directiva dels Gausacs,. "Ens ho hem hagut de finançar tot pel nostre propi compte", ha lamentat el casteller.Aquests, amb unes ajudes públiques previstes pel passat mes de maig i que a hores d'ara encara no s'han rebut, han anat obligant a la colla castellera haver de pagar més mensualitats de lloguer de les previstes inicialment i també haver de fer front a l'increment del cost de les matèries primeres per l'aixecament del nou espai. Malgrat tot, confien que amb l'augment del crèdit i la, la situació es recondueixi i puguin inaugurar l'esperada seu de cara alTot i això, fa unes setmanes sí que s'aconseguia resoldre laper part de l'Ajuntament per un període de; l'indreton els Gausacs fan actualment els assajos compartint espai amb el Club de Gimnàstica Rítmica i Estètica de Sant Cugat. Aquesta cessió, aprovada pel ple, permetria instal·lar aviat unai altres estris propis de l'activitat castellera.Tanmateix, cal destacar que aquest mateix, la plaça d'Octavià acollirà la. Una jornada que acomiadarà la temporada d'enguany amb diverses colles convidades, matinades, dinar popular i actuacions musicals.L'edifici, un antic taller mecànic pendent de reformar integralment, s'adequarà a les necessitats actuals de la colla. Així doncs, està previst que aculli un-a través d'una concessió- quede l'activitat castellera a la ciutat; mentre que, alhora, també servirà com adels propis Gausacs per reunir-se després d'acabar els assajos. A la planta superior es muntaran sales polivalents, de reunions i despatxos per gestionar el dia a dia de la colla.Pel que fa als avaladors, es tracta d'un compromís personal i individual que parteix de laen aquest projecte col·lectiu i que s'haurà d'anar retornant progressivament al llarg dels anys. No obstant això, si per algun supòsit l'entitat no pogués retornar el préstec, les persones avaladores respondrien en el seu nom i només per la seva part avalada sense interessos afegits.