Grifols comença a aixecar el cap malgrat la pesada llosa del deute

Després dels estralls causats per la pandèmia a Grifols , la farmacèutica catalana comença. Així es desprèn dels últimsfacilitats per la companyia informant que Grifols ha tancat els nou primers mesos de l'any amb un. Una xifra similar a la del 2021 amb 182 milions, tot i que encaraa la del 2020, quan va registrar un benefici total de 618 milions.Unque la multinacional atribueix a l'augment de les despeses per la compra de. Una empresa especialitzada en el desenvolupament de medicaments en el camp de l'hematologia i en la gestió de diversos centres de plasma . Aquesta adquisició vade Grifols sent necessari adoptar un nou full de ruta sense més compres a l'horitzó per tal de recuperar-se financerament.No obstant això, la farmacèutica ha confirmat les seves previsions pel 2022, any que preveu tancar amb uns. Malgrat tot, el nou president executiu de Grifols, Steven F. Mayer , ha assegurat que la "" de l'empresa és la, que s'ha situat en 9.380,9 MEUR.Pel que fa a les, un element central pel negoci de l'empresa catalana, entre gener i setembre harespecte de l'any passat. Grifols anticipa que aquesta tendència a l'alça continuarà durant els últims mesos del 2022.