L'EMD de Valldoreix estrena una nova «porta digital» més moderna, intuïtiva i accessible

". Amb aquestes paraules, el vocal de Comunicació i Noves Tecnologies,, donava el tret de sortida a la roda de premsa per a la presentació del nou lloc web de l'EMD de Valldoreix . Una "" actualitzada que permetràdels continguts de l'administració local."L'antiga web no s'adeia ni reflectia tota la feina que s'elabora des de la Casa", ha esgrimit Gisbert celebrant l'arribada d'aquest nou instrument desenvolupat sota els principis deper la gestió de qualsevol mena de tràmit."I és que la voluntat del govern ésapostant per una", ha reivindicat el valldoreixenc. De totes maneres, s'ha recordat l'existència de l'a l'EMD per a aquells col·lectius veïnals amb major dificultat a l'hora d'emprar continguts en línia com ara la gent gran.Així doncs, la-ja disponible- ofereix unals formats mòbils amb una priorització deliberada de l'a la Vila. En tot cas, la versió actual permet fer canvis i s'ha fet una crida a la ciutadania a treballar plegats per tal d'acabar-la de "polir". La iniciativa ha tingut un cost aproximat de 8.000 euros.