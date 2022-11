Viaró Global School salva (per ara) el concert econòmic

, per ara, el concert econòmic als cursos de secundària . Segons ha avançat La Vanguardia, el centre educatiu vinculat a l'ha guanyat eldesprés que la Generalitat apostés pera aquelles escoles que oferien un model escolar basat en laAixí doncs, el(TSJC) ha acordat aplicarper protegir el concert fins que s'emeti una. Una resolució que, perquè sigui efectiva, haurà d'anar secundada d'unaaportada pel propi centre santcugatenc.Aquesta cobertura judicial també s'ha vist aplicada a l'escola; els únics dos centres catalans que van decidir mantenir la diferenciació per sexe després de les noves exigències "coeducatives" de la Generalitat acollint-se a la LOMLOE. La resta d'escoles concertades del sector van acabar aposant per tornar-se mixtes aquest mateix curs 2022-2023, adaptant els seus edificis i professorat per renovar la concessió de l'ajut públic com, per exemple, La Farga En un comunicat a les famílies, l'escola ha celebrat la decisió del TSJC assegurant que es reconeix".