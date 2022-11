«Consell de Poble»: La Floresta vol ser més que un barri

Una crida transversal

. O, com a mínim, així quedaria sobre el paper. I és que l'Ajuntament de Sant Cugat, esperonat per unveïnal i d'entitats, està estudiant lad'explorar la creació d'un reglament que donés ales a unbatejat com a Consell de Poble i que substituiria l'actual Consell de Barri.Tal com explicaen declaracions a, la idea naixia farà tres anys des de laarran del "per la ineficàcia de l'actual consell" i el bloqueig legal d'esdevenir una nova Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) com Valldoreix. "La voluntat és aprofitar tots els marges de maniobra a l'abast per a ampliar elsdel barri", reivindica Piqué com a un dels membres impulsors de la iniciativa.Aquest moviment, que comptaria amb el-Cs s'hi mostra en contra pels "privilegis" que això suposaria respecte a la resta de barris del municipi-, permetria eixamplar lade la comunitat florestana. Un model, sota la premissa de la, que estaria format per una presidència, una vicepresidència i un secretari (aquests tres escollits pel mateix veïnat coincidint amb les eleccions municipals per un mandat de quatre anys) i representants de les entitats i associacions locals.Per ara, encara està per veure com s'acabarien dedel futurible Consell de Poble, però, segons detalla el Cugatenc, en tot cas es descartaria la creació de qualsevol mena d'instrument administratiu amb personalitats jurídiques ni pressupostos propis. No obstant això, sí que s'estaria apuntant a una majoren lade la via pública, equipaments i les activitats culturals periòdiques -com la Festa Major- del barri; la priorització de les actuacions en manteniment, millora i neteja de la urbanització; i mésen matèria de diversos àmbits com ara en educació, habitatge, sanitat, esport i medi ambient. Tanmateix, s'està valorant la possibilitat de sotmetre les decisions més importants aper copsar el suport de les iniciatives entre la comunitat abraçant un model deEn aquesta línia, l'equip de presidència seria l'encarregat i el responsable de convocar les sessions ordinàries i extraordinàries, se sotmetria al seguiment de l'actualitat que repercutiria en els interessos del barri i defensaria lessorgides del Consell del Poble. Tanmateix, aquest equip també comptaria amb la col·laboració d'un regidor de referència al barri que, designat pel propi govern santcugatenc, seria l'encarregat d'esdevenir l'amb l'Ajuntament. Des de l'entitat confien que la proposta s'aprovi abans de finalitzar el mandat.Al gener del 2021, la Plataforma +Autogovern per a la Floresta va fer unaa més deper recollir l'opinió veïnal respecte a la possibilitat de tenir una major capacitat de decisió en aquells temes que afecten directament al barri. El resultat va ser un. Pots consultar l'informe de l'enquesta a continuació.

Informe de Resultats i Valoració de l'Enquesta de la Plataforma +Autogovern per a la Floresta by Sergi Baixas on Scribd