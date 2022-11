L'impacte de la violència masclista a Sant Cugat: 138 dones ateses aquest 2022

Més SIAD que mai

Des de principi d'any (gener-octubre) elde l'Ajuntament de Sant Cugat ja ha atès, de les qualshan estat per una situació de. Aquestes xifres indiquen unrespecte a l'any passat (103 dones ateses per violència masclista) i d'un 103% si es compara amb el mateix període pandèmic del 2020 (68 atencions).Segons l'entitat, la majoria d'aquests casos se situen en l', però també se'n detecten en cercles familiars o laborals. Pel que fa al perfil de les víctimes, aquest és el d'unaTanmateix, també es desprèn que laestà present en la immensa majoria de casos; així com la: aquella que no s'atura després de la separació sinó que continua i sovint s'agreuja quan hi ha infants pel mig."Les dades d'atenció del SIAD ens segueixen mostrant com la violència masclista és unque afecta de forma transversal les dones", ha remarcat la tinència d'alcaldia de Drets Socials i Igualtat,. "En els darrers anys veiem com les dades de dones ateses van augmentant, fet que reforça la idea que serveis com el SIAD són absolutament imprescindibles per poderles dones que pateixen violència", ha afegit el cupaire.Malgrat tot, les dades també reflecteixen unaarran d'aquesta tipologia de violència passant de les 18 dones ateses l'any 2021 a les 16 l'enguany. En aquesta línia, també ha disminuït lesper violència masclista al cos dels Mossos d'Esquadra passant de 43 a les 38 d'enguany.El Servei d’Informació i Atenció a les Dones ha realitzat un total deaquest 2022, unrespecte al mateix període de 2021, en què es van registrar 987 atencions. Per tipologies, les atencions més destacades en aquest període han estat els casos de violències masclistes, els conflictes familiars i els dols per divorcis i situacions d’angoixa.