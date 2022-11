Mariona Arnau, candidata del Jovent Republicà a les llistes d'ERC

"La nostra veu i la nostra forma de fer"

serà laper a les eleccions municipals del 2023 i, per tant, serà qui ocupi una de les places de la llista d'ERC. En el seu discurs de presentació a la plaça de Lluís Millet, Arnau ha reivindicat la importància que el joventper "capgirar les tornes" iper, la crisi habitacional o l'emergència climàtica, entre d'altres."Som una, submergida en una existència precària i d'emancipació costosa", ha afegit Arnau especialment preocupada per l'estat de ladel col·lectiu. "El capitalisme ens ha fet desitjar un grapat de coses que només ens generen angoixa", ha lamentat criticant la deriva actual.Per tot plegat, Arnau ha fet una crida a ser "" per combatre aquestes situacions de desigualtat que en el cas de Sant Cugat, per exemple, s'observa amb l'davant dels preus abusius del mercat immobiliari. "", ha assegurat la candidata aplaudint l'arribada del tripartit i destacant que cal continuar fent passes cap a unaPer la seva banda, la portaveu nacional del Jovent Republicà,, ha vindicat la necessitat que els joves siguin a tots els espais possibles per poder" a totes les institucions del país. "Cal establir connexions que apel·lin a tothom des d'una".Una mirada que, segons la regidora de Joventut i excandidata de les JERC, fins ara no s'havia tingut en compte a nivell local. "", ha assegurat la republicana criticant la gestió dels 32 anys consecutius de governs convergents i que el nou executiu d'esquerres ha aconseguit "capgirar" fent que el municipi esdevingui un "referent juvenil a nivell català" amb l'acollida de l' Esplaiada o del Tindercat Finalment, l'alcaldessaha destacat la importància de comptar amb veus joves per aconseguir ser el màxim deperquè la societat pugui sentir-se emmirallada amb la gent que volem representar. "Hem vingut a acabar de fer tot allò que hem començat", ha sentenciat la batllessa esperançada de poder tornar a governar després del maig del 2023.