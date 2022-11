Collserola registra l'octubre més càlid de la seva història

Laha registrat l'. O, com a mínim des de l'any, quan l'va començar a recollir les dades meteorològiques del pulmó verd de Barcelona. "allò que no li corresponia per l'urna del calendari", s'ha assenyalat destacant una "" amb una mitjana de+3.6°C respecte a la mitjana climàtica i +1.1°C respecte a l'anterior rècord registrat l'any 2014). Tanmateix, el dia 26 també s'aconseguia superar els; la temperatura més elevada enregistrada mai en una segona quinzena d'octubre.31 dies que només van atorgara l'ecosistema víctima d'una llarga sequera alliberant tan sols un 13% de la pluja esperada en aquest mes. Un octubre, segons l'Observatori, "cegat per l'" i allargant l'"" que agreuja elde la Serra -a falta de dos mesos, tan sols s'ha recollit el 43% de la pluja d'un any normal-.Així doncs, com a resum, s'indica que aquest mes d'octubre tanca un "període extraordinàriament llarg de sis mesos amb unamolt superior a l'habitual" i amb "nits tropicals".