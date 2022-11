Paramisgurnus: el resilient peix invasor que amenaça el Pantà de Vallvidrera

El decobriment d'aquesta espècie invasora es remunta a finals del 2018 Foto: Parc Natural de Collserola

Elper eliminar elno ha donat resultat. El pla, impulsat per la Generalitat i el Consorci del Parc Natural de Collserola , no ha aconseguitaquestque amenaça les comunitats autòctones d'aigua dolça del país.I és que l'-procedent de la Xina- ha sobreviscut a la pesca elèctrica i al drenatge del pantà. Per aquest motiu, des del govern català s'estaria estudiant adoptar. Segons ha avançat Betevé, la nova ofensiva consistiria en unque requeriria del vistiplau dels Ministeris d'Agricultura i Pesca i de Sanitat del govern espanyol. Amb la, l'executiu confia a poder aplicar el virulent tractament de cara a l'Des del Consorci, el cap de Medi Natural i Territori,, relata que el principal objectiu és aplicar una solució més dràstica quede l'espècie i s'assoleixi la sevaal pantà. Una fórmula que, reconeixen, s'adaptarà a lesde cara a la primavera per tal de garantir la seva supervivència.Cal assenyalar que fins a dia d'avui, aquesta espècie exòtica només s'ha detectat a dos punts de tot Europa, un al'any 2018 i l'altre a un pantà delDes del Consorci recorden l'existència d'un pla per lade nous alliberaments al medi natural,als infractors, dissuasió activa i passiva i una campanya de comunicació i sensibilització sobre la problemàtica de les espècies invasores en els ecosistemes. En aquesta línia, ressalten que l'alliberament d'espècies exòtiques als espais naturals constitueix unIniciada l'any 1999, latenia un doble objectiu: per una banda, recuperar el patrimoni construït, i per l'altra, la consolidació d'un espai humit, escassos en la Serra, per potenciar el desenvolupament de les espècies d'amfibis, un grup faunístic amenaçat a nivell mundial.Des d'aleshores l'embassament ha anat patint diversosd'espècies foranes, fruit de l'abandonament de peixos d'aquariofília i animals com les tortugues de Florida o altres animals comercialitzats.