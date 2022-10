, un municipi d'uns 30.000 habitants de la regió del Piemont a tocar de Torí. Així, aquest cap de setmana, unaencapçalada per l'alcaldessai altres regidors del consistori s'han desplaçat a Itàlia per commemorar elEn el transcurs de la trobada, Ingla i l'alcalde d'Alba,, han signat unper mostrar el compromís d'ambdues ciutats de continuar agermanades. Tanmateix, durant la cita, la(Fundació pel Desenvolupament Europeu, Sostenible i d'Ajuda a les Dones) va entregar un reconeixement a una dona de cada ciutat: per part de Sant Cugat a, fundadora de l'Associació pro persones amb discapacitats físiques i psíquiques de Sant Cugat (ASDI), i per part d'Alba a, impulsora de l'agermanament.Per la seva banda, elsvan aprofitar aquesta trobada per difondre les festes populars catalanes i fer deamb altres tradicions d'Alba. Per aquest motiu, el dissabte 29, el Joan i la Marieta van protagonitzar una cercavila pel centre històric d'Alba acompanyats de capgrossos, músics i els(banderers) del Borgo de San Lorenzo.