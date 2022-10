VÍDEO | La santcugatenca Martina Burón, nova veu d'Eurovisió contra l'assetjament escolar

per S.B., Sant Cugat del Vallès, Catalunya |

". Aquest és el títol delde Clan (RTVE) protagonitzat per la cantant santcugatencaamb motiu de la tercera edició de la. Una iniciativa organitzada peri pensada per als més petits de casa que llança un missatge molt clar al conjunt de la societat: cal ser amics iEl, que també compta amb la coreografia de la reconeguda professora de ball d', s'unirà posteriorment a les peces audiovisuals d'una desena de cançons d'altres països europeus per alçar una única veu ende l'assetjament escolar.Cal recordar que enguany Burón va guanyar el concurs de joves talents "Objectiu Paki"