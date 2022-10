El bloc d'esquerres planta al govern de Valldoreix pels avenços del Baixador: «No és el nostre projecte»

Elformat per ERC-MES, PSC-PC i la CUP vaahir a la convocatòria delque els convidava a participar d'unaper informar-los dels avenços en el projecte d'urbanització de l'avinguda del Baixador En un comunicat al qual ha tingut accés, els partits de l'oposició remarquen que aquest "" mentre alhora denuncien que l'executiu no ha respectat ni els seus propis acords aprovats pel ple amb els vots de Junts i Cs. Uns acords que especificaven la dotació de les trobades d'un format deamb la presa d'acta de les mateixes sessions i el compromís de fer arribar la documentació prèvia a l'oposició amb suficient antelació per poder assistir-hi preparats., sempre hem afirmat que l'únic pacte que ens importa és el que tenim amb els veïns del Baixador que porten suportant unades de fa molts anys", es llegeix en el comunicat. Per això, en última instància, exigeixen, que el governi els faci partícips del desenvolupament del projecte perquè són els principals afectats i "els més angoixats per tota aquesta conjuntura deque estan vivint".