de música clàssica sonaran ende Sant Cugat on habitualment no hi sona la música. Dins del programa "", la ciutat acull el nou cicle de música clàssica en petit format consolidant una programació paritària amb. La Casa Aymat, el Centre Grau-Garriga d’Art Tèxtil Contemporani, el Centre d’Art Maristany i, per primera vegada, l'Ajuntament -l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)- seran elsdels cinc concerts programats entre novembre 2022 i febrer 2023.La voluntat de l'Ajuntament és, gràcies a la col·laboració de Joventuts Musicals de Sant Cugat. Totes les actuacions es faran en diumenge a les 12 h del migdia i per un preu del'entrada que ja es poden adquirir a través d'aquest enllaç La tinència d'alcaldia de Cultura,, ha explicat que aquest format "té un interès especial, ja que combina, dins d'un mateix cicle,i porta la música de cambra fora de les sales de concert més convencionals, buscant espais que aportin nous valors".El programa inclou els concerts protagonitzats per la flautista santcugatenca(4 de setembre) i el violoncel·lista(12 de febrer), però també amb joves talents com les cordes del(6 de novembre). El cicle també plantejarà combinacions atrevides com la de l'arpa i marimba del(27 de novembre), i altres que ens remetran a sonoritats antigues com el duo de veu i guitarra barroca(29 de gener).