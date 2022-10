Cs vol que l'Agència Espanyola de Supervisió de la Intel·ligència Artificial s'ubiqui a Sant Cugat

vol queaculli lade l'. El portaveu taronja,, ha demanat a l'Ajuntament que iniciï els tràmits pertinents per postular-se com a ciutat candidata en el procés de selecció impulsat recentment pel Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital del govern espanyol.Els liberals asseguren que Sant Cugat tindria números pertenint en compte la proximitat a diverses universitats del país (UAB, ETSAV-UPC, UIC, EUG, ESADE); a instal·lacions de recerca de referència (com ara el Sincrotró Alba); un sector administratiu i empresarial dinàmic; bones comunicacions terrestres i aèries; així com "una gran capacitat per generar talent multidisciplinari"."Allotjar una seu d'aquestes característiques suposaria undel municipi i la creació de llocs de treball amb alt valor afegit al marc d'un sector en creixement i amb un fort potencial de desenvolupament que actuaria com ad'altres sectors econòmics", ha reivindicat Ciprian sol·licitant aprofitar aquesta "".Amb aquesta iniciativa, Espanya pretén ser elamb una entitat de supervisió de la Intel·ligencia Artifical, anticipant-se al futur reglament de la Unió Europea sobre aquest sector. Una Agència que estudiarà generar undes d'una mirada humanista i de respecte als drets humans a partir d'un clima de confiança i de minimització de riscos.