L'orgue del Monestir, a punt de sonar amb tot el seu esplendor

Després de 110 d'anys, l'finalment sonarà aviat amb tot el seu. I és que l'instrument centenari, construït l'any 1912 per encàrrec de laal mestre orguener, amagava un[noticia]6815[noticia]En el seu moment, a causa de la insuficiència de fons econòmics, l'orgue es vadeixant-lo coix, musicalment parlant. Malgrat el seu bon rendiment durant aquest temps, fins ara l'orgue només havia funcionat amb. Així doncs, molts dels tubs que s'observaven des de l'interior del temple només complien una. Amb la restauració actual que s'ha allargat més d'un any, s'hi ha posat remei.A partir d'una, la parròquia aconseguirà veure completada lad'Estadella. Unevalorades en prop de 150.000 euros que han permès doblar la quantitat de tubs funcionals i la multiplicació exponencial delsa l'abast. Així doncs, s'amplia la "" de l'instrument i obre les portes del Monestir perI és que després d'un centenari, el massiu instrument encastat a la paret precisava d'una. L'estat deera cada vegada més server i la parròquia temia que en pocs anysEn aquesta línia, mossèn Marlés reivindicava la necessitat de tirar endavant aquesta restauració per deixar l'orgue en bon estat a les futures generacions.I ha estat l'orguener palenciài el seu equip qui han treballat durant un any en les tasques de restauració de l'orgue renovant tota la mecànica de l'instrument i elaborant elque faltaven per completar el projecte original d'Estadella. "", ha afirmat Acitores exposant les dificultats a l'hora de treballar en unmentre vetllaven alhora per lade l'entorn del segle XII que s'anaven descobrint durant la restauració.El proper dijous, 17 de novembre, el bisbe de Terrassa,, serà l'encarregat de beneir i desmutejar el nou orgue, l'únic en tot el municipi. El ritu tindrà lloc durant la Missa de les 20 h i serà laque es podrà escoltar la sonoritat al complet del nou instrument.Per altra banda, també se celebrarà un segon esdeveniment el dissabte 26 de novembre amb ungratuït a les 20 h del vespre a càrrec del reconegut organista, actualment considerat el millor de Catalunya.La ciutadania encara pot apadrinar els nous tubs de l'orgue a través d' aquest enllaç i, a canvi, s'entregarà un diploma personalitzat litografiat per l'il·lustrador santcugatenc Adolf Priante.