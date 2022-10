Nova línia d'ajuts per impulsar la digitalització del comerç local

Qui pot acollir-s'hi?"

Què es pot subvencionar?

per impulsar laa través d'una partida dels fons de la Unió Europea. Durant les pròximes setmanes, el Departament d'Empresa de la Generalitat té previstal teixit comercial i associatiu de Catalunya per contribuir idel sector.En una roda de premsa davant deli acompanyada de l'alcaldessa de Sant Cugat, el conseller d'Empresa i Treballha reivindicat que laresulta "imprescindible" per mantenir un. "Cal utilitzar totes les eines a l'abast per adavant la clientela potencial", ha remarcat el republicà apel·lant a efectuar més vendes de les físiques. Una evolució del teixit comercial que, apunta, també ha de donar resposta als reptes actuals de-tant en la producció com en el consum- en un entorn cada vegada més digital."Aquesta línia d'ajuts suposa unen la voluntat de reforçar el teixit productiu català", ha afirmat Torrent esgrimint el compromís de la Generalitat en aquesta missió. Unes subvencions pensades especialment per alsdel país que, com a mínim, tinguin una botiga a peu de carrer.Per la seva banda, el director general de Comerç,, ha explicat que less'han concebut perquè recullin qualsevol mena de despesa mínimament relacionada amb la digitalització. En aquest sentit, entre d'altres, s'inclouria la creació de webs i xarxes socials, mobiliari tecnològic, costos en ciberseguretat o assessorament tecnològic. En total, durant les(7,5 milions al novembre i 7,5 milions al gener) esperen arribar a beneficiar ad'arreu del territori.Tot i els terminis establerts en cada una de les convocatòries, es podran subvencionar actuacions que s'hagin de fer o que ja s'hagin realitzat al llarg de tot l'any 2022. L'aportació de l'ajuda serà única per persona beneficiària de fins al 80% de les despeses subvencionables, amb un màxim de 75.000 euros i una inversió mínima de 2.000 euros. Els destinataris de l'actuació són persones autònomes, petites i mitjanes empreses comercials titulars d'un establiment de comerç al detall i les entitats associatives de comerç i associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.El departament preveu tres tipus de projectes que es podran subvencionar. El primer està centrat en les noves tecnologies enfocades a la millora de diferents àrees de l'estratègia comercial en línia i de comunicació, del model de negoci i de l’experiència de compra, projectes que han d'incidir en objectius com el coneixement i la fidelització de la clientela, el foment de l'omnicanalitat, la implementació de solucions de ciberseguretat o el desenvolupament d'apps mòbils, entre d'altres.Un segon escenari és el d'accions vinculades a la transformació del punt de venda, que incideixin en la digitalització de la gestió del comerç, la transformació digital del comerç no sedentari, l'aplicació de noves tecnologies en el punt de venda, l'adquisició de mobiliari tecnològic i eines tecnològiques per a l'establiment físic, o l'adopció de solucions per a la interactivitat o la millora de l'eficiència logística.Per últim, el tercer tipus d'accions són aquelles vinculades a la sostenibilitat i a l'economia circular, enfocades a la disminució del consum d'envasos i embalatge, l’ús de noves tecnologies per a disminuir els costos i l'impacte mediambiental de la distribució comercial, i la instal·lació de sistemes digitalitzats de punts de recollida, entre d'altres.