Atenció per actuacions contra la processionària a Collserola

El tractament habitual es realitza mitjançant un tractor equipat amb canó atomitzador amb productes insecticida Foto: Parc Natural de Collserola

Actuacions a diferents pinedes del Parc Natural de Collserola per reduir les poblacions de les erugues de processionària entre el 27 d'octubre i el 4 de novembre. L'objectiu és actuar sobre aquelles zones on s'ha detectat una incidència més important d'aquesta plaga forestal durant els darrers anys; tot i que els últims estudis preliminars s'indica una menor incidència.Segons el Consorci, aquestes àrees es troben principalment a les pinedes del vessant barceloní, del Llobregat i del Besòs; a banda d'algunes zones de lleure i miradors del parc. Així doncs, les principals actuacions es duran a terme als termes de Barcelona, Montcada i Reixac i diferents zones del Baix Llobregat.El tractament fitosanitari només es fa a les vores dels camins freqüentats on s'ha detectat un major nombre d'individus adults (papallones) amb l'objectiu d'evitar les al·lèrgies que provoquen tant a persones com a animals de companyia.L'actuació habitual es realitza mitjançant un tractor o vehicle pick-up equipat amb un canó atomitzador d'un producte insecticida. En alguns casos també es realitzarà un tractament biològic mitjançant una bacteria (Bacillus thuringiensis) que afecta les larves de l'espècie.La gestió de la població d'aquesta plaga forestal inclou un seguiment de l'evolució de les poblacions. L'estudi, que es realitza des de l'any 1988, es desenvolupa durant els mesos de juny a l'octubre i consisteix en la instal·lació de caixes trampa amb feromones per capturar i fer una estimació de les poblacions de les papallones de la processionària del pi al Parc Natural de Collserola.