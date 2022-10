Mor el professor de La Salle que va abusar d'Alejandro Palomas

"Això no es diu"

, elinvestigat per múltiples abusos sexuals, vadivendres passat als 90 anys. El religiós s'enfrontava al judici per haver assetjat, agredit i abusat sexualment a més d'una quinzena d'exalumnes entre els quals es trobava l'escriptor santcugatencI és que Palomas va ser la primeraque va treure a la llum aquests fets respecte al mateix docent que van ocórrer a mitjans dels anys 70. Tot i el seu, els delictes ja havien prescrit i el jutge va decidir arxivar el cas per. No obstant això, farà un any, una nova denúncia sobre uns fets del 2008 va aconseguir que la fiscalia de Mataró instés a. De totes maneres, ara, amb la mort de Linares, la via penal queda definitivament tancada.Aquest matí, als Matins de TV3, Palomas ha confessat: "Quan em van confirmar que l'home que va abusar de mi havia mort,". "Tinc molt de fàstic i", explica recordant inevitablement els fets i sentint-se en shock. ". És un record. És un", ha lamentat el supervivent novel·lista."En aquell momentNo sabia si era horrible per mi, no sabia fins a quin punt jo en tenia la culpa. Era un nen que buscava protecció i inconscientment pensava que era el preu que tenia de pagar", exposava. "Ell és un nom, un de moltíssims. Crec que d'alguna manera, jo, l'Alejandro que té certa rellevància, hi pot posar una mica de cara", va reivindicar el novel·lista.