La caiguda d'en Joan: ensurt als Geganters de Sant Cugat

El passat dissabte 22 d'octubre, durant la celebració de la, en. I és que un nen que jugava a pilota vaamb el portador del. Afortunadament, ni el nen ni el portador van resultar ferits. No obstant això, arran de la caiguda, la figura va patir certsTot just després de l'incident, l'artista localva efectuar una, tot i que està previst que en Joan hagi de passar aviat pel-ubicat a Valldoreix- per arreglar qualsevol mena deDe totes maneres, els primers auxilis de Priante seran suficients perquè els Geganters puguin portar plegats elaquest cap de setmana a laper a la commemoració delamb Sant Cugat.Des de l'entitat local de cultura popular han aprofitat aquestper demanar a la ciutadania respecte pels gegants i pels portadors i sol·liciten que sempre es faci cas de les indicacions de les persones que els envolten i controlen per evitar altres accidents similars.