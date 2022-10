El Cros de Sant Cugat 2022 torna al format prepandèmic: novetats en les curses, horaris i distàncies

Prepara't pel Cros

Eltornarà el pròxima omplir de vida el. La cursa recuperarà, després de dos anys, eli se celebrarà en una"Celebrem que el Cros 2022 es pugui portar a terme amb normalitat i", ha relatat el regidor d'Esports,"És una fantàstica jornada festiva i oberta a tothom, a la qual us animem a totes i tots a participar-hi", ha afegit el representant republicà.En total, enguany es disputaransegons les diferents-prebenjamí, benjamí, aleví, infantil, cadet, juvenil i popular- que recorreran distàncies que van des delsamb. Aquest tipus de sortida implicarà que els corredors vagin sortint en petits grups de 5 en un interval de 4 segons. A més, també implicarà que els guanyadors no s'identifiquin visualment a l'arribada, sinó que es determinarà estrictament pel temps obtingut durant la cursa que vindrà marcat pelPer altra banda, un nou objectiu de l'esdeveniment ésen totes les categories independentment delcom succeeix en les curses d'adults. Per aquest motiu, s'ha efectuat uns canvis en la distribució de les curses a prebenjamí, benjamí i aleví basant-se en l'edat i no pel gènere dels corredors. Així, les dues anteriors curses per nois i noies, ara passaran a ser per(de gener a juny i de juliol a desembre).Lessóni es poden fer a través d'aquest enllaç fins al 8 de novembre.Pots consultar aquí els horaris i distàncies Un any més, l'Oficina Municipal d'Esport per a Tothom (OMET) ofereix un entrenament dirigit per monitors/es especialitzats per preparar el Cros. Aquesta sessió, gratuïta i oberta a tothom, tindrà lloc una setmana abans del gran dia de la cursa i pretén donar a conèixer diferents aspectes de la cursa, el circuit en si, es farà un escalfament i s'ensenyaran estiraments bàsics.També s'ensenyarà estratègia de cursa, tècnica bàsica de carrera, la col·locació del xip i consells tant en l’àmbit físic com tàctic per afrontar amb garanties la distància de la cursa que cada atleta haurà de fer el dia del Cros. Aquesta tindrà lloc el 4 de novembre de 16.30 h a 18 h al Parc de la Pollancreda.Els resultats finals del classificatori es podran consultar posteriorment -segons vagin acabant les curses- a través d'aquest enllaç. Pel que fa a l'entrega de premis, aquesta tindrà lloc el següent diumenge 18 de novembre a partir de les 18.30 h a la plaça de Barcelona.