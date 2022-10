Sant Cugat, la ciutat amb més plaques fotovoltaiques de Catalunya

és la segona ciutat catalana que més potència genera a través de les instal·lacions fotovoltaiques. Així es desprèn de les noves dades obertes publicades per l'de l'Institut Català de l'Energia.I és que la ciutat lidera el rànquing en nombre d'instal·lacions amb un total deque generen. En el rànquing en nombre d'instal·lacions, segueixen Barcelona (948), Terrassa (596), Corbera de Llobregat (559) i Sant Quirze del Vallès (521). Just per sota queden Rubí (505), Sabadell (488) i Cerdanyola (423).Tot i això, en xifres de potència generada, Barcelona arrabassa el lideratge amb 14.500 kW, amb Sant Cugat en segona posició i Terrassa en tercera (5.600 kW). Tanmateix, ellidera tots els rànquings, tant en nombre d'instal·lacions com en potència generada ambinstal·lacions i; situant-se per sobre del Vallès Oriental (4.357 instal·lacions i 31.730,33 kW generats) o el Baix Llobregat (4.313 instal·lacions i 30.643,30 kW).