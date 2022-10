Quina és la ideologia política dels santcugatencs?

La ideologia dels santcugatencs segons les seves característiques sociodemogràfiques Foto: Observatori Sociològic de Sant Cugat

. O així, com a mínim, es desprèn de les dades recollides per l' última onada de l'Observatori Sociològic de Sant Cugat en el qual el 52% de la població se situa en posicions d'extrema esquerra, esquerra o centre esquerra. Per contra, només un 13,5% dels santcugatencs es posicionen a l'extrema dreta, dreta o centre. La resta, o s'ubiquen en una posició de centre neutre o no contesten. A més, també s'entreveu que lessón lleugerament més d'esquerres que els santcugatencs.Malgrat aquests elevats percentatges més esquerranosos, a l'hora de demanar als enquestats que se situïn en una escala d'1 a 7 -essent 1 extrema esquerra i 7 extrema dreta, per tant, esdevenint el 3,5 el punt neutre- las'ubica en un força cèntricA més a més, entre els enquestats també es produeix un fet sorprenent que trenca el mite del posicionament ideològic segons l': com més jove més d'esquerres mentre que, com més gran, més de dretes. I és que resulta que els santcugatencs d'entre 16 a 24 són el col·lectiu més de dretes de la ciutat amb un 3,4 de mitjana; mentre que, també curiosament, el col·lectiu de 65 anys o més, juntament amb la població d'entre 25 i 34 anys, són els sectors més d'esquerres amb una mitjana d'un 3.Tanmateix, també destaca la posició del veïnat segons la seva. Els aturats i jubilats són els més esquerranosos amb una mitjana d'un 3 mentre que els professionals en tasques de la llar i els estudiants són els més dretans amb una mitjana d'un 3,6. Uns resultats que, observats a nivell d'entre els santcugatencs que han cursat educació primària, secundària o universitaris no varia massa amb una mitjana de 3,1.Segons els diferents, els veïnatges que s'apropen més a l'esquerra són Les Planes, La Floresta i El Coll-Coll Favà amb menys d'un 3. D'altra banda, els barris més ubicats a la dreta són Can Mates - Volpelleres, Parc Central i Mira-sol superant el 3,3.