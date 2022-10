Més pagesos i ramaders: les claus per conservar el mosaic agroforestal de Collserola

Els objectius del PEPNat amb el sector primari:

Programes i projectes del Consorci en marxa

El nou Pla Especial de Protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat) presenta unaper. A través del Pla de Gestió de la Finca, el Consorci es dota d'un mecanisme per impulsar elfacilitant el desenvolupament de determinats usos a les masies i cases catalogades de l'entorn; reconeixent, alhora, el seu, dei la potenciació de l'Entre d'altres, un dels instruments del PEPNat és elper afavorir la biodiversitat. Així, s'identifiquen unesper a l'agricultura i la ramaderia: un grapat de zones òptimes ambo fàcilment recuperables on es facilitarà laUna aposta ferma basada en lai lacom a elements de conservació activa del Parc, fent-ne partícips als propietaris. Des del Consorci remarquen que elsd'aquest mètode són: manteniment de la superfície agrícola i de l’extens patrimoni construït, millora de la biodiversitat, mitigació i adaptació als efectes del canvi climàtic, prevenció dels riscos naturals, provisió d'aliments de proximitat, etc.• Mantenir i millorar el mosaic agroforestal, per mitjà de la identificació de mecanismes per a la potenciació i consolidació de la superfície agrària i el foment de l’economia verda.• Promoure la gestió forestal i els usos i aprofitaments agropecuaris amb criteris de sostenibili­tat que es basin en el respecte de la funció ecològica i social, i el foment de la qualitat ambiental i paisatgística del Parc.• Establir mecanismes que contribueixin a l’increment de la viabilitat de les activitats agrà­ries i promoure la marca de qualitat de Collserola, així com una xarxa de comercialització i di­vulgació. En aquest sentit, en les àrees prioritàries per a l’agricultura es permetran, de manera excepcional i limitada, noves construccions indispensables per a l’activitat agrícola, com els coberts per a les eines. Tam­bé es permetran usos artesanals o d’equipaments en les construccions del Catàleg de masies per acollir agrobotigues i equipaments agrícoles.• Facilitar l’establiment de les directrius del Pla agropecuari, actualment en fase d’implemen­tació. El PEPNat recull les propostes del Pla agropecuari (de planificació i promoció dels usos i activitats primàries, de la transició agroecològica de la serra...) i preveu mecanismes que contri­bueixen al compliment d’aquests usos i activitats.Actualment, el Consorci té un ampli ventall de projectes en funcionament -amb una dotació anual de 200.000 euros- que es tradueixen en dinamització, assessoraments, subvencions i facilitats als pagesos i ramaders del Parc:• Dinamització per a la transició agroecològica: programa Alimentem Collserola, amb un pressupost anual de 45.000 € per al període 2021-2024.• Contracte agrari de Collserola (CAC): pagament de subvencions destinades a finançar despeses que tinguin com a objectiu l’aportació de serveis ecosistèmics al Parc mitjançant l’activitat agropecuària, amb 75.000 € anuals des del 2022.• Ús de l’agrobiodiversitat com a eina de valor afegit per a les produccions agrícoles del Parc: programa de selecció i millora del tomàquet Mandó de Collserola i programes de diversificació varietal dels conreus d’enciam i brassicàcies, amb 7.000 € anuals des del 2012.• Assessorament i acompanyament a la pagesia: programa Arrela’t, dotat anualment amb 5.000 € des del 2018.• Adquisició de maquinària compartida: cessió gratuïta a la pagesia de la maquinària i els arreus del tractor propietat del Consorci. La partida anual és de 7.000 € des del 2021.• Servei de silvopastura per al manteniment de les franges de prevenció d’incendis al sector nord-oriental del Parc, dotat en 12.584 € fins al 2022 i amb 21.562 a partir del 2023.• Redacció del Pla de pastura de Collserola, pressupostat en 40.000 € i previst per al 2023-2024Uns projectes que se sumen a altres actuacions de suport a la pagesia de la Serra, algunes de forma periòdica i d'altres de més esporàdiques com és el cas del manteniment dels corrals de Ca n'Oller, Can Ferriol i de Can Monmany; el subministrament d'aigua i ferratge als ramats; el manteniment i sembres dels camps de les finques públiques per a l'aprofitament pels ramats; o les autoritzacions de pastura a les finques públiques.