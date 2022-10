La justícia dona la raó a Bellaterra: l'annexió amb Sant Cugat, més a prop que mai

El Jutjat del Contenciós-Administratiu núm. 6 de Barcelona ha impugnat la resolució de l'Ajuntament deque bloquejava des de feia tres anys l'inici del procés deper a una posterior. Un moviment que naixia després que l'any 2015 el Parlament tanqués la porta a qualsevol intent d'independència municipal pel barri vallesà.Tal com ha avançat CugatMèdia, després de recórrer aquest bloqueig als tribunals, finalment les togues negres han acabat donant la raó a l'entitat local que havia recollit més deentre el veïnat per donar el tret de sortida alsamb Cerdanyola.Segons la sentència a la qual ha tingut accés, després de constatar haver-se superat en la recollida de firmes el mínim del 50% del cens electoral, el consistori cerdanyolenc haurà d'adoptar un acord sobre la petició formulada ien un termini màxim de dos mesos. Posteriorment, aquest document s'haurà de remetre a l'Ajuntament de Sant Cugat i a la Generalitat qui, aquesta última, serà l'última encarregada de donar el vistiplau delEn un comunicat, el president de la comissió de veïns "" -l'entitat promotora de la segregació-, Miquel Vázquez, ha celebrat la notícia i insta a l'Ajuntament de Cerdanyola que "iniciïels tràmits pertinents per donar compliment a la legalitat i respectant la voluntat de la majoria de veïns de Bellaterra, expressada democràticament, d'annexionar-se al municipi de Sant Cugat".Tot i això, cal assenyalar que la resolució no és ferma i encara pot ser recorreguda al Tribunal Superior de Catalunya.