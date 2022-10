Adjudicades les obres de construcció de La Mirada

- Lot 2: adjudicat a la Unió Temporal d’Empreses (UTE) ARNÓ per un valor de 7.671.400 €. Els treballs consisteixen en la construcció de l’edifici.



- Lot 3: adjudicat a l’empresa Constructora San José per un valor d’1.696.996,15 €. Els treballs consisteixen a adequar el sistema de condicionament, instal·lacions i serveis del nou edifici.



- Lot 4: adjudicat a l’empresa Jardineria El Cedre per un valor de 53.469,40 €. Els treballs consisteixen en la part de jardineria i reg de la nova escola. - Lot 1: adjudicat a la Unió Temporal d’Empreses (UTE) ARNÓ per un valor de 49.297,06 €. És per als treballs previs d’adequació del solar.- Lot 2: adjudicat a la Unió Temporal d’Empreses (UTE) ARNÓ per un valor de 7.671.400 €. Els treballs consisteixen en la construcció de l’edifici.- Lot 3: adjudicat a l’empresa Constructora San José per un valor d’1.696.996,15 €. Els treballs consisteixen a adequar el sistema de condicionament, instal·lacions i serveis del nou edifici.- Lot 4: adjudicat a l’empresa Jardineria El Cedre per un valor de 53.469,40 €. Els treballs consisteixen en la part de jardineria i reg de la nova escola.

El ple d'octubre ha donat llum verda a l'que permetran iniciar la. Així doncs, amb un cost previst de, finalitzen els tràmits administratius que permetran aviat donar el tret de sortida a les tasques d'aixecament del futur centre educatiu del barri dedesprés que l' anterior adjudicació quedés deserta arran del sobrecost dels materials.Ara, amb l'al preu de mercat, la construcció està prevista que comenci després de les festes de Nadal en cas que la batalla judicial amb les entitats ecologistes per la ubicació enmig del bosc no continuï, en paraules de l'alcaldessa, "obstaculitzant" el procés.Unes obres que haurien d'estar finalitzades, segons el govern, abans del. Mentrestant, les famílies afectades van tornar a manifestar-se al ple reclamant que no es produeixin mésA hores d'ara, les obres de construcció estan dividides en quatre blocs que s'han adjudicat de la següent manera: