Sant Cugat tornarà a convertir-se en la capital mundial dels titelles durant uns dies

escalfa motors per lade la mà de, una companyia local que s'ha convertit en una de les "pedres angulars" de la programació familiar a la ciutat durant l'última dècada. I és que després de dos anys pandèmics, enguany un total des'organitzaran en diversos indrets del municipi per mantenir laDel, la plaça de l'Om, la sala Clavé de La Unió i el propi teatre de Can Ninot acostaran als més menuts ladel món dels titelles per conèixer tècniques, companyies i propostes d'arreu del món. En aquesta edició, destacaran els espectacles de la, de lai dels localsPel que fa als preus, en total s'han programatamb entrada lliure a la plaça de l'Om, mentre que la resta tindran un-els menors de 18 mesos no paguen-. Les entrades es poden adquirir a través d' aquest enllaç A més, en aquesta edició es comptarà amb ela les places d'Octavià i U d'Octubre amb el material i els tallers de més d'una trentena de paradistes.