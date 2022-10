La Muntanyesa Sud posa el crit al cel: «Ens juguem la vida cada dia»

El florestà Leandro Jaroslavsky, denunciant l'arranjament a mig tram de l'avinguda Piscina Foto: Sergi Baixas

L'estat d'un dels carrers de la Muntanyesa Sud Foto: Sergi Baixas

"Fa uns mesos, el cotxet em va bolcar i el meu fill va caure a terra. Per sort, les mantes van aconseguir esmortir el cop". Aquesta és una de lesque han viscut durant els darrers anys els veïns de laa causa del mal estat dels carrers. Motocicletes, bicis, gent gran... Asseguren que ningú se salva de l'amenaça deld'aquest barri de la Floresta. "", relaten desesperats.I és que, arran del, el barri va decidir recentment recollir més d'una vuitantena de signatures per reclamar a l'Ajuntament de Sant Cugat queels seus carrers. Una zona que, denuncia el florestà, sempre ha estatper part de l'administració local. Inclús al 2014, quan s'estava urbanitzant la majoria del barri, observaven impotents com el somiat arranjament es quedavaJa aleshores, els domicilis de l'1 al 45 de l', del carrer de les Gràcies, del carrer de l'Esport i carrer Arbustos havien quedatEls motius? El veïnat al·lega que no hi havia més recursos i, els més agosarats, s'atreveixen a sospitar que es tractava d'unaper a una àrea poc gentrificada i, per tant, amb poc impacte polític.Però ara, el que més els ha molestat és que, malgrat la, tampoc han aparegut en el llistat del Pla d'Asfaltat d'enguany; un document valorat en 3 milions i que posarà a punt una seixantena de carrers de la ciutat. ". Oi que nosaltres també paguem els nostres impostos com qualsevol altre santcugatenc? Doncs que l'", denuncia la també veïna Saida Lanau reclamant unaEn primera instància, remarquen, aquesta adequació hauria de contemplar un canvi d'asfaltat d'acord amb els principis de. Per tant, exigeixen urgentment un nou paviment no lliscant que inclogui eli l'arranjament dels actualsper adequar un pas segur per a vianants. Posteriorment, ja sol·licitarien elscom ara la instal·lació d'un sistema d'il·luminació renovat, de bancs pels vianants i d'arbres que facin ombra.Després d'aparèixer i fer públics els seus reclams a l'del ple de setembre, ara esperen que. En cas contrari, estan preparats: "Si no ens prenen, haurem de valorar tirar endavantfins que se'ns escolti". En aquesta línia, apunten que una opció que estarien contemplant seria tallar intermitentment l'accés als Túnels de Vallvidrera als matins. "", han sentenciat amb els braços entrecreuats.