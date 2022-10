Vols participar a les carrosses de la Cavalcada de Reis?

L'i elshan donat llum verda al termini d'per a la participació de carrosses en la. La convocatòria, adreçada a entitats culturals i esportives de la ciutat, donarà el tret de sortida aquest dijous 20 d'octubre fins al 3 de novembre. Una edició que presenta "" en les bases amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'activitat i vetllar que tothom hi tingui cabuda.Així doncs, enguany la Cavalcada seguirà unon la comissió organitzadora aportarà. Per altra banda, les entitats participants es faran càrrec de ladels infants segons la temàtica en qüestió que s'acabarà de concretar en una reunió de treball. A més a més, per tal de no fer front a cap sobrecost, la pròpia comissió aportarà fins asota el concepte "Despeses d'elaboració de vestuari".Tanmateix, es limitarà a 8 entitats la participació entorn de les 4 carrosses principals aportades per l'organització; per tant, les carrosses s'hauran dei cadascuna tindrà assignades un màxim de dues entitats. En cas de superar el número màxim d’entitats inscrites, es realitzarà un, on les 8 primeres podran ocupar plaça a la Cavalcada 2023 i les entitats restants, es reservaran el dret a poder participar en la Cavalcada de l’any vinent.Pel que fa a les entitats escollides, aquestes podran tirar entre: inscriure 10 infants i que facin tot el recorregut; o inscriure 20 infants i que 10 facin el primer tram i els altres 10 el segon en una "" a mig recorregut de la Cavalcada.Finalment, també cal remarcar que l'dels infants participants serà dei es recorda que les entitats no poden cobrar cap import a les famílies dels infants que tinguin plaça a les carrosses.Les inscripcions es podran completar a través d' aquest enllaç