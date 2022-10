Dimiteix el president de la Coordinadora Local de Junts per Sant Cugat, Oriol Peguera

Després d'unque va resultar amb Josep Maria Vallès com a alcaldable de Junts per Sant Cugat de cara a les eleccions municipals del 2023, ara el partit s'enfronta a una. I és que el fins ara, va presentar a principis d'octubre la sevai s'enceta ara una nova consulta entre la militància.En declaracions a, Peguera assevera que la decisió està fonamentada en estrictes "" i rebutja que tingui res a veure amb possibles discrepàncies polítiques després dels resultats de les primàries -cal assenyalar que la seva marxa també ha coincidit amb una altra dimissió dins de la seva Coordinadora Local, la de la vocal-."Fa un any i mig, vaig assumir el càrrec de maneradesprés del mandat de Marc Ledesema . I ara he considerat que era ja el moment deper deixar via lliure a una nova presidència que agafi amb forces l'imminent període electoral amb", ha reivindicat Peguera.Així doncs, com queda l'escenari? Doncs el pròxim, els afiliats de Junts estan convocats a la Casa de Cultura per votar qui serà elamb la seva pertinent. Segons ha pogut saber aquest mitjà, el nom amb més força -i sembla que únic- per afrontar el relleu seria el d', excap de les Relacions Institucionals del Centre d'Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat.