Així serà la Festa de Tardor de Sant Cugat 2022

per NacióSantCugat, Sant Cugat del Vallès, Catalunya |

Pots consultar aquí tot el programa:

Després de dos anys marcats per la pandèmia, laarribar amb més força que mai. Per això, sota el lema "Sant Cugat, ciutat integradora, que aculli a tothom i no expulsi ningú", s'han organitzat més d'unaque ompliran de vida l'entorn del Monestir durant el cap de setmana delUnes jornades d'iniciativesque s'ha elaborat de la mà de lai que també comptarà amb actuacions dels Diables, Bastoners, Caparrots, Geganters, Sardanistes i del Grup Mediterrània, entre molts d'altres. Tanmateix, latornarà a tenir un pes central durant el transcurs de la festa.

Programació de la Festa de Tardor de Sant Cugat 2023 by Sergi Baixas on Scribd