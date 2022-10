La lluita contra l'okupació: el cavall de batalla del PDECat a Valldoreix

Elarrenca l'inici de la campanya electoral de les municipals del 2023 amb l'com a. Així ha quedat palès aquest dimarts a la tarda en una roda de premsa alon la secció local ha reunit una vintena d'assistents per la presentació, de la mà de la vocal valldoreixencai del diputat al Congrés, del paquet de "mesures urgents per fer front a l'd'immobles".Així, la formació política presentarà una la casa dels lleons de Madrid perquè es contempli l'impuls de mesures cautelars per expulsar els okupes eni proveir als ajuntaments d'eines suficients perde les competències necessàries per afavorir la celeritat dels desallotjaments. "", ha remarcat Boadella davant d'un "" que perjudica enormement, diuen, als propietaris. Pel que fa als, esgrimeixen, s'han de fer fora igualment i derivar-los aTot i l'exposició, segons la mateixa vocal de l'EMD de Valldoreix i basant-se a partir dels informes policials , a la Vila tan sols hi ha denunciades; malgrat que la representant pública assegura que en són, sense determinar-les, "". Unes okupacions que, a més, destaca, "" i que provoquen. "Els veïns estani es troben sense solucions", ha afirmat Muñoz.Per tot plegat, amb aquesta moció s'instarà a totes les forces polítiques que prenguin partit sobre aquesta "problemàtica" i que "es mullin". Cal recordar que a principis d'any, l'EMD ja va aprovar una polèmica moció sobre l'okupació amb els vots de Junts i Cs que finalment va quedar'de facto'.