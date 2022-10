«Adeu, Paf»: la gira de comiat de Falsterbo fa parada a Sant Cugat

Eduard Estivill Foto: Adrià Costa

". Després de 54 anys sobre els escenaris, el grup de música de folk catalàs'acomiada per la porta gran. Amb unaque està passant per una vintena de municipis del país, aquest cap de setmana toca fer parada alamb el projecte musical-cultural "Adeu, Paf".En declaracions a, el fundador de Falsterbo també conegut com el metge de la son , reivindica la determinació de poder "", sota els seus propis termes i mentre encara guarden energies. Una decisió presa de manera consensuada durant la pandèmia i que pretén posar punt i final a la trajectòria del grup que ha anat regalant diversesa quatre generacions de catalans i que quedaran resguardades per sempre en l'imaginari popular.Estivill explica que Sant Cugat era unacom a indret "emblemàtic" i on ha passat molts bons moments de la seva vida. El doctor confessa que durant molts anys ha pogut donar corda a la seva dèria esportiva ali que, amb el temps, ha cultivat profundes relacions amb molts pacients del municipi. A més a més, també ha destacat el Teatre-Auditori com unper acollir el show.L'espectacle, que comptarà amb la participació inèdita de, farà un recorregut per lesde Flasterbo com ara L'Estranya joguina, Quan el sol es pon, Camí Ral o el mític Paf, el Drac Màgic.Pots comprar l'a través d' aquest enllaç per un preu de 15 euros. El CD i el vinil ja estan a la venda també. La gira finalitzarà al Palau de la Música el pròxim 12 de febrer de 2023.