VÍDEOS | La discòrdia pel futur de la Mirada irromp en el ple de Sant Cugat

🔴🔴 EN DIRECTE | Les famílies afectades de La Mirada irrompen a les portes de @launiosc, on s'està celebrant el #plestc, al crit "Volem l'escola"



📹 @SergiBaixasColo pic.twitter.com/8X1R4ZmBzs — NacióSantCugat (@NacioSantCugat) October 17, 2022

El mateix dia que finalment s'han adjudicat les obres de construcció per donar el tret de sortida a l'aixecament de la futura escola de, famílies afectades i col·lectius ecologistes han irromput i centrat l'Audiència Pública del ple d'octubre de Sant Cugat. Ambdóss'han manifestat a les portes de la Unió Santcugatenca -on s'ha celebrat la sessió- i han fet soroll per fer sentir les sevesDes dels, el president de l', ha lamentat que s'estiguin tirant endavant elsque derivarien en la "" de l'ecosistema existent. "Tot el món científic ens ha donat la raó. Fem unperquè s'aturi el projecte i es traslladi el projecte a altres ubicacions més favorables", ha implorat Sallas apel·lant a l' ombra del litigi judicial Una petició que els portaveus de, han accentuat el discurs qualificant l'obra d'"" davant l'impacte contra més dede l'espai natural. "Això ja no és un bosc", han denunciat reivindicant elque suposaria contra ladel corredor ecològic. "No estem en contra de l'escola, estem en contra de la destrucció del bosc", han reiterat els activistes.Per la seva banda, el portaveu de l', ha recordat que les famílies porteni que, per aquest motiu, més d'un centenar de veïns s'han reunit per, esgotats de paciència. "Uns anys d'endarreriment, perduts i irrecuperables.", ha lamentat Gilabert malgrat agrair la passa endavant d'aquesta tarda en la licitació d'obres que estarien previstes començar després de les festes de Nadal.Des del govern, l'alcaldessaha reconegut que La Mirada és una "" recordant que des de l'executiu s'han dedicat "tots els esforços possibles" malgrat la bateria d'impediments als tribunals. Per aquest motiu, la batllessa republicana ha sol·licitat als col·lectius ecologistes que aturin els seusper permetre anar avançant amb més celeritat. "La justícia no us està donant la raó", ha sentenciat.