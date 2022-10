Una de cada deu santcugatenques pateix endometriosi

El ple d'octubre deha aprovat una moció per unanimitat -presentada per ERC en nom del govern- per la qual el consistori es compromet a iniciar línies de treball conjunt amb les associacions d'afectades per lluitar contra l'i per promoure campanyes de sensibilització i prevenció des d'una perspectiva social, integral i de gènere.I és que, tal com ha presentat la regidora de Salut, Gemma Aristoy,-segons l'OMS- pateix o patirà aquestacaracteritzada pel creixement d'un teixit similar a l'endometri fora de l'úter que pot arribar a provocar lacom els ronyons o el propi úter. Entre els símptomes més comuns s'observen grans dosis de dolor, infertilitat, sagnat abundant en la menstruació, nàusees, vòmits, gasos, indigestió o dolor durant la penetració o l'orgasme, entre d'altres.En el text de la moció, s'ha denunciat que es tracta d'una, ja que només afecta el sexe femení, el que implica un "en el diagnòstic i investigació". Una declaració de guerra contra el "normalitzat i estès" concepte de: "És normal, la regla fa mal".Per tot plegat, l'Ajuntament instarà al Govern de Catalunya a través del Servei de Salut que informi delsa les dones que pateixen endometriosi i que siguin incloses als plans de l'Àrea de Serveis Socials. Tanmateix, també s'impulsaranmenstrual i sexual per desmuntar els mites que dificulten la detecció primerenca de la malaltia.Finalment, també s'ha fet una crida a la destinació de més recursos a la investigació per millorar la seva detecció i tractament.