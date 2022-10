Aquests són els temes que es debatran aquest dilluns al ple de Sant Cugat

1.- Proposta d'aprovació de l'esborrany de l'Acta del Ple ordinari de data 19 de setembre de 2022.2.- Dació de compte dels decrets dictats per aquesta alcaldia i tinències d'alcaldia així com els dels organismes autònoms del PME, de l'OAMCCSC i de l'IGEPESI.

3.- Modificació de la composició d'un membre en la Comissió Informativa de Presidència i Hisenda i en la Comissió Especial de Comptes. (Exp. 42759/2022)4.- Modificació del percentatge de dedicació i retribució d'un membre electe de l'Ajuntament. (Exp. 21795/2019)5.- Dació de compte de l'auditoria de compliment de l'Entitat Pública Empresarial Cugat.cat, referent a l'exercici 2021, realitzada per AUREN Auditores com a coadjuvant de la Intervenció general. (Exp. 37626/2022)6.- Dació de compte del control financer de la Intervenció general, referent a la fiscalització de les subvencions de concessió directa de l'àmbit de Cultura de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, corresponent a l'exercici 2020. (Exp. 25288/2022)7.- Dació de compte del control financer de la Intervenció general, referent a la fiscalització de les subvencions de concessió directa de l'àmbit d'esports de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, corresponent a l'exercici 2020. (Exp. 25289/2022)8.- Dació de compte del control financer de la Intervenció general, referent a la fiscalització de les subvencions de concessió directa de l'àmbit de Polítiques Socials de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, corresponent a l'exercici 2020. (Exp. 25290/2022)9.- Dació de compte del seguiment del Pla d'Acció en matèria de contractació corresponent al 3r trimestre de 2022. (Exp. 2222/2022)10.- Dació de compte de les factures entrades per registre amb una antiguitat superior a tres mesos sense que s'hagi procedit al reconeixement de l'obligació. (Exp. 21523/2022)11.- Proposta d'aprovació de la declaració d'especial interès o utilitat municipal de l'activitat que porta a terme el Col·lectiu Fitness, SL a Sant Cugat del Vallès, per concórrer circumstàncies socials que ho justifiquen. (Exp. 1809/2021)12.- Proposta d'aprovació de l'expedient de modificació número 13 del pressupost de l'Ajuntament per a l'exercici 2022. (Exp. 42087/2022)13.- Proposta d'aprovació de reconeixements extrajudicials de crèdit per contractacions irregulars. (Exp. 41902/2022)14.- Aprovació de la primera pròrroga dels LOTS 1, 2 i 3 del contracte de serveis integrals de conservació i manteniment de l'arbrat públic i aprovació de la modificació del LOT 1. (Exp. 8493/2018)