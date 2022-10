Sant Cugat completa la renovació de la flota de la Brigada municipal

L'Ajuntament deacaba de donar la benvinguda als d'un total de 13 - que s'han adquirit al llarg d'aquest any per complementar i. "Hem dotat la ciutat de les eines necessàries perquè la Brigada pugui treballar en les", ha apuntat el regidor de Serveis Urbans,, destacant l'eficiència dels nous vehicles.I és que, per exemple, un dels nous vehicles donarà servei als equips de construcció per; mentre que l'altre incorporarà unaque s'assignarà a l'equip d'infraestructures per al trasllat de materials de suport a actes municipals.En total, la compra delsestà valorada en una partida pressupostària de més de. Unasegons la tinència de Presidència,, que s'emmarca en el "" del govern local per la renovació idel conjunt de la flota dels vehicles municipals. En aquest sentit, val a dir que el conjunt dels nous vehicles disposen dei també resultendes del punt de vista energètic.Des del consistori recorden que aquesta adquisició s'havia previst inicialment per abans de l'estiu, però que l'actual situació deque afecta el subministrament de xips electrònics i materials diversos ha endarrerit la fabricació dels vehicles i, en conseqüència, la seva entrega.